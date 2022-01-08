Максимум с середины прошлого года: в Индии очередной всплеск коронавируса

В Индии за минувшие сутки подтвердили почти 142 тысячи новых случаев коронавируса. Это стало максимумом с конца мая прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным телеканала, в Индии за последние 24 часа выявили 141 986 новый случай коронавируса. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости инфекций с 31 мая прошлого года.

Массовый всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных индийских городах. В Нью-Дели выявили 17 335 новых случаев, а в Мумбаи - 20 971 случай.

По данным Министерства здравоохранения Индии на 8 января, в стране зарегистрировано в общей сложности 35 368 372 случая заболевания коронавирусом, в том числе 3 071 случай варианта "Омикрон". Умерли от последствий инфекции 483 463 человека.