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Максимум с середины прошлого года: в Индии очередной всплеск коронавируса

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Нью-Дели, Суббота 08 января 2022 18:38
Максимум с середины прошлого года: в Индии очередной всплеск коронавируса Фото: в Индии максимум новых заболевших коронавирусом с середины 2021 года (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Индии за минувшие сутки подтвердили почти 142 тысячи новых случаев коронавируса. Это стало максимумом с конца мая прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в Индии за последние 24 часа выявили 141 986 новый случай коронавируса. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости инфекций с 31 мая прошлого года.

Массовый всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных индийских городах. В Нью-Дели выявили 17 335 новых случаев, а в Мумбаи - 20 971 случай.

По данным Министерства здравоохранения Индии на 8 января, в стране зарегистрировано в общей сложности 35 368 372 случая заболевания коронавирусом, в том числе 3 071 случай варианта "Омикрон". Умерли от последствий инфекции 483 463 человека.

Напомним, ранее власти Индии усилили ограничения и вакцинацию из-за вспышки коронавируса.

Отметим, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса, он получил название "Дельтакрон", поскольку является гибридом "Дельты" и "Омикрона".

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