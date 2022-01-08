ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Максимум з середини минулого року: в Індії черговий сплеск коронавірусу

Новость на русском →
Нью-Делі, Субота 08 січня 2022 18:38
Максимум з середини минулого року: в Індії черговий сплеск коронавірусу Фото: в Індії максимум нових хворих коронавірусом з середини 2021 року (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Індії за минулу добу підтвердили майже 142 тисячі нових випадків коронавірусу. Це стало максимумом з кінця травня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, в Індії за останні 24 години виявили 141 986 новий випадок коронавірусу. Це найвищий добовий показник захворюваності інфекцій з 31 травня минулого року.

Масовий сплеск захворюваності коронавірусом спостерігається у всіх великих індійських містах. У Нью-Делі виявили 17 335 нових випадків, а в Мумбаї - 20 971 випадок.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії на 8 січня, в країні зареєстровано в цілому 35 368 372 випадки захворювання коронавірусом, в тому числі 3 071 випадок варіанту "Омікрон". Померли від наслідків інфекції 483 463 людини.

Нагадавши, раніше влада Індії посилила обмеження і вакцинацію через спалах коронавірусу.

Відзначити, на Кіпрі виявили новий штам коронавірусу, він отримав назву "Дельтакрон", оскільки є гібридом "Дельти" і "Омікрона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Коронавірус
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані