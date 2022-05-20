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Максимум несколько сотен. Енин рассказал о предателях в рядах МВД

Фото: первый заместитель главы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С начала войны России против Украины были единичные случаи, когда правоохранители переходили на сторону оккупанта. За все время предателями стали несколько сотен правоохранителей из многотысячного коллектива Национальной полиции.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию НВ.

"У нас были единичные истории предательства на территориях фактически всех областей. Но это максимум несколько сотен человек на 130 тысяч коллектива Нацполиции. Это не то, что могло бы называться массовым", - заявил он.

Ранее сообщалось, что коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене.

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