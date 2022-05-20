Максимум кілька сотень. Єнін розповів про зрадників у лавах МВС

З початку війни Росії проти України були поодинокі випадки, коли правоохоронці переходили на бік окупанта. За весь час зрадниками стали кілька сотень правоохоронців з багатотисячного колективу Національної поліції.

Про це заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню НВ.

"У нас були поодинокі історії зради на територіях фактично всіх областей. Але це максимум кілька сотень людей на 130 тисяч колективу Нацполіції. Це не те, що могло б називатися масовим", - заявив він.