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Максимум 60 дней. В Украине вводят чрезвычайное положение: что нужно знать

Автор: Ирина Гамерская

Чрезвычайное положение в Украине решили ввести на заседание Совбеза 23 февраля. Максимальный срок действия ЧП в Украине составляет 60 дней.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина ниже.

Где и когда вводят ЧП в Украине

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение вводится по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. По словам Данилова, в этих областях с 2014 года действует отдельный правовой режим (ООС и все руководство находится у военных, все правовые вопросы решены).

"Обсуждался (на СНБО, - ред.) вопрос введения чрезвычайного положения, решение было принято, согласно закону, Верховная рада должно это утвердить в течение 48 часов. Я сегодня буду иметь доклад в ВР по этому вопросу", с- объяснил он.

Сроки ЧП в Украине

По словам Данилова чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

Комендантский час

Отвечая на вопрос о том, будет ли вводиться в Украине комендантский час на время чрезвычайного положения, Данилов заявил, что это будет зависеть от ситуации.

Какие ограничения

Данилов перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧП в Украине:

  • усиление охраны общественного порядка,
  • ограничение движения транспорта,
  • досмотр транспорта,
  • проверка документов.
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СНБОЧрезвычайное положение