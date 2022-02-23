Максимум 60 днів. В Україні вводять надзвичайний стан: що потрібно знати

Де і коли вводять НС в Україні

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, надзвичайний стан вводиться по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. За словами Данилова, в цих областях з 2014 року діє окремий правовий режим (ООС і все керівництво знаходиться у військових, всі правові питання вирішені).

"Обговорювалося (на РНБО, - ред.) питання введення надзвичайного стану, рішення було прийнято, відповідно до закону, Верховна рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні буду мати доповідь у ВР з цього питання", - пояснив він.

Терміни НС в Україні

За словами Данилова надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Комендантська година

Відповідаючи на питання про те, чи буде вводитися в Україні комендантська година на час надзвичайного стану, Данилов заявив, що це буде залежати від ситуації.

Які обмеження

Данилов перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні: