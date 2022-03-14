ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Максимально убрать налоги и все сложности для бизнеса. Зеленский поставил задачу правительству

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 марта 2022 14:36
Максимально убрать налоги и все сложности для бизнеса. Зеленский поставил задачу правительству Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что дал правительству новое задание по восстановлению экономики. Он поручил Кабинету министров возобновить работу малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Пока государство воюет, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. На столько, на сколько это возможно. На улицах городов должна появиться жизнь, там где позволяет безопасность. Там где это могут обеспечить просто люди: аптеки, торговля, любой бизнес, которым может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы уже начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, от каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работать так, как могут", - заявил Зеленский

Президент добавил, что Кабмин уже работает над возобновлением функционирования бизнес. Через несколько дней правительство сообщит детали.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что после войны будут отстроены все дома и квартиры пострадавших в результате действий российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Владимир Зеленский
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе