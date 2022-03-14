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Максимально прибрати податки та усі складності для бізнесу. Зеленський поставив завдання уряду

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Україна, Понеділок 14 березня 2022 14:36
Максимально прибрати податки та усі складності для бізнесу. Зеленський поставив завдання уряду Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав уряду нове завдання щодо відновлення економіки. Він доручив Кабінету міністрів відновити роботу малиого та середнього бізнесу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Поки держава воює, має зберігатися і відновлюватися економіка України. На стільки, на скільки це можливо. На вулицях міст має з'явитися життя, там де дозволяє безпека. Там де це можуть забезпечити просто люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, яким може працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалося відновлення України. Це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати. Економічне придушення України - це одне з завдань війни проти нас. Ми маємо відбитися і від цього. Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула, щоб люди працювати так, як можуть", - заявив Зеленський

Президент додав, що Кабмін вже працює над відновленням роботи бізнес. Через декілька днів уряд повідомить деталі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що після війни будуть відбудовані всі будинки і квартири, що постраждали в результаті дій російських окупантів.

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