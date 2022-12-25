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Максимально близькі до графіків. В Yasno описали ситуацію зі світлом у Києві

Фото: максимально близькі до графіків. В Yasno описали ситуацію зі світлом у Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Наразі столиця вже близька до планових графіків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка в коментарі "24 каналу".

За словами Коваленка, енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня. Йдеться про Оболонь, Куренівку й Борщагівку. Внаслідок обстрілів дехто з людей залишався без світла протягом кількох діб.

Водночас райони вже заживляють в одному ритмі з усім Києвом. Тобто без жодної різниці у графіках між берегами столиці. Як пояснив голова Yasno: "Все місто 25 грудня "дихає" однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність".

Коваленко додав, що такого результату вдалось досягти завдяки 3 причинам:

  • енергетики придумали схеми заживлення 3 районів столиці;
  • цьому сприяла плюсова температура за вікном;
  • споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.

Генеральний директор Yasno зауважив, що ситуація в Києві наразі дозволяє максимально наблизитися до планових графіків подачі електроенергії.

"Ми наразі дуже близькі до планування і до тих сірих періодів, де світло може бути, а може не бути. Майже у всіх цих графіках світло є", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві та області станом на 25 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла.

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Київ