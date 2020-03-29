Кто такой Максим Степанов: что известно о кандидате на главу Минздрава

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Экс-глава Одесской области Максим Степанов может заменить Илью Емца

Максим Степанов является одним из главных кандидатов на пост министра охраны здоровья. Подробнее о том кто он такой, чем занимался и откуда пришел в политику - в материале РБК-Украина.

Почему Рада меняет министра здравоохранения

Верховная рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры трех министров. Об этом РБК-Украина рассказали депутаты фракции "Слуга народа".

По словам нардепов, Рада может утвердить новых глав Министерства энергетики и защиты окружающей среды, министерства культуры и Министерства охраны здоровья.

Так нынешнего главы Минздрава Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов. Отмечается, что в правительстве недовольны работой Емца и неоднозначно воспринимают его последние высказывания.

Добавим, Емец вошел в команду нового премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале месяца. Таким образом он может пробыть на посту не больше месяца.

До этого должность министра здравоохранения занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кто такой Максим Степанов

Главный кандидат на нового главу Министерства охраны здоровья Максим Степанов - экс-губернатор Одесской области.

Образование. Родился в семье медиков. Сам - хирург по первому образованию, жена - нефролог высшей категории.

Карьера. В 2011-2016 годах - директор полиграфкомбината "Украина", которая одной из первых начала печатать в стране ID-карты, ставшие дешевле за предыдущие образцы документов.

Политическая деятельность. В 2017-2019 - губернатор Одесской области. Приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

Среди результатов работы Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины; открытие крупнейшего в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

В 2019, во время президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Как отмечал Степанов, он не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

Во время вспышки заболеваемости на коронавирус в Украине уже бывший председатель ОГА занялся волонтерством и начал помогать одесским больницам. В частности, закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Напомним, за последние семь месяцев в Минздраве сменилось три руководителя. Таким образом, Максим Степанов станет четвертым.