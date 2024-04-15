"Максі капітал груп" відреагувало на пропозицію Полтавського ГЗК щодо переговорів

"Максі капітал груп" повідомляє, що направило відповідь центральному офісу Ferrexpo в Лондоні, в якій підкреслило, що можливість переговорів та їх результат залежить від належної поінформованості всіх сторін про обставини спору, а також забезпечення взаємної поваги та дотримання найвищих стандартів етичної поведінки у всіх формах комунікації.

"Враховуючи суперечливість заяв групи компаній Ferrexpo та її представників у медіа, розбіжність цих заяв з позицією їх адвокатів у суді, ми вважаємо, що центральний офіс Ferrexpo та Рада директорів компанії можуть не володіти об’єктивною та неупередженою інформацією щодо суті наших вимог", - заявляє компанія.

У своєму листі компанія також аргументувала наявність у Полтавського ГЗК зобов’язань за договорами поруки, а також пояснила, чому борги, за які поручився Полтавський ГЗК, залишаються непогашеними.

Серед іншого, "Максі капітал груп" підтвердила свою правову позицію рішеннями Верховного суду в двох окремих справах.

"На свій захист Ferrexpo заявляє, що у серпні 2015 року погасило борги пов’язаних з Костянтином Жеваго компаній за рахунок депозиту Полтавського ГЗК у $ 150 млн в банку "Фінанси та Кредит". Для публічної компанії, яка має захищати інтереси усіх акціонерів, а не лише мажоритарного, така позиція виглядає доволі екстраординарною", - заявляє "Максі капітал груп".

Компанія також звернула увагу, що погашення цих боргів у серпні 2015 року не було можливим ні фактично, ні юридично - за наявною у "Максі капітал груп" інформацією, у банку "Фінанси та Кредит" не було коштів у розмірі, необхідному для проведення такої операції.

"Депозит Полтавського ГЗК у серпні 2015 року був лише записом в бухгалтерському обліку банку. У нас є підстави вважати, що кошти Ferrexpo, як і кошти десятків тисяч вкладників, Костянтин Жеваго та контрольований ним менеджмент банку вивели набагато раніше через видачу інсайдерських кредитів пов’язаним структурам, що є предметом розслідування численних кримінальних справ", - додають в компанії.

У "Максі капітал груп" сподіваються, що рада директорів Ferrexpo та незалежні директори підтвердять, що Ferrexpo - це не Жеваго, і дадуть належну оцінку наведеним у листі фактам, а також справі про банкрутство Полтавського ГЗК, яка була ініційована підконтрольною Костянтином Жеваго компанією.

Крім того, "Максі капітал груп" закликає Ferrexpo утриматись від розміщення замовних матеріалів в медіа, які можна оцінити як спробу вплинути на суд.

Відомо, що Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі 910/4214/24 за позовом "Максі капітал груп" до Ferrexpo та ряду ЗМІ про спростування недостовірної інформації.

Компанія раніше заявляла, що "Максі капітал груп" використовує "сфальсифіковані документи" та намагається стягнути "уявний борг", що не відповідає дійсності та є грубим порушенням закону.