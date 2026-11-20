Компанія SpaceX Ілона Маска залучила команду досвідчених вашингтонських лобістів, пов'язаних із Демократичною партією США. Це відбувається на тлі підготовки демократів до розслідування діяльності компанії, зокрема через обмеження роботи Starlink в Україні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За даними видання, SpaceX найняла п'ятьох лобістів із компанії Mehlman Consulting, яка займається взаємодією з американською владою та працює з представниками обох партій.

Декілька залучених фахівців мають тісні зв'язки з демократами в Конгресі та представниками попередніх адміністрацій США.

Маск вирішив посилити лобістську підтримку на тлі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу 4 листопада. Після зміни розкладу сил у законодавчому органі вони планують посилити контроль над бізнес-імперією мільярдера та провести низку розслідувань.

Одне з них стосуватиметься можливого неправомірного обмеження SpaceX супутникового зв'язку для України.

Чому Маск найняв саме демократів

Серед нових представників інтересів SpaceX - колишній заступник керівника апарату сенаторки Марії Кантвелл, яка в січні має очолити впливовий Комітет Сенату з питань торгівлі.

Також до команди увійшов колишній помічник віцепрезидента США Альберта Гора та інші ексспівробітники апаратів високопосадовців-демократів.

Згідно з реєстраційними документами, лобісти розпочали роботу 1 жовтня - приблизно тоді, коли вже прогнозували перемогу демократів на проміжних виборах.

Демократи планують перевірити не лише обмеження доступу України до Starlink, а й залежність Пентагону від технологій SpaceX та можливі конфлікти інтересів у відносинах Маска з адміністрацією Дональда Трампа.

Зокрема, законодавці мають намір з'ясувати обставини ухвалення рішень щодо роботи супутникового зв'язку в Україні та роль компанії в цих процесах.

Маск дистанціюється від республіканців

Після невдалих для Республіканської партії проміжних виборів Маск почав публічно віддалятися від правого політичного табору.

На саміті The New York Times він заявив, що не вважає себе прихильником руху MAGA, який підтримує Трамп.