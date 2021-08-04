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Макрон заявил, что получил только одну дозу, но считает себя полностью вакцинированным

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Париж, Среда 04 августа 2021 20:44
Макрон заявил, что получил только одну дозу, но считает себя полностью вакцинированным Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, получил только одну дозу вакцины Pfizer и считает себя полностью привитым от COVID-19. Он напомнил, что в декабре 2020 года он переболел коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Я получил дозу вакцины Pfizer 31 мая, как и 43 миллионов французов", - сказал Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей о вакцинации.

Французский лидер напомнил, что переболел коронавирусом в декабре прошлого года и дождался мая, чтобы получить дозу вакцины.

"Я считаю себя полностью вакцинированным, потому что у меня был COVID-19, а через пять месяцев - доза вакцины", - уточнил он и призвал граждан страны делать прививки.

Напомним, Эммануэль Макрон и его жена Брижит вакцинировались от коронавируса 31 мая. Тогда не сообщалось, каким именно препаратом они сделали укол.

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Франция Коронавирус Вакцинация
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