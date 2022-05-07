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У Макрона начался второй президентский срок. Сегодня прошла инаугурация

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Франции Эммануэль Макрон снова официально вступил в должность после победы на выборах. Таким образом, сегодня начался его второй 5-летний президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце.

Также сообщается, что в своей инаугурационной речи Макрон пообещал способствовать завершению войны России против Украины, помочь победить мужеству и демократии, а также построить новый мир в Европе.

Напомним, по итогам второго тура выборов во Франции действующий президент получил 58,55% голосов избирателей, а его оппонентка Марин Ле Пен - 41,45%. При этом в первом туре разрыв между кандидатами составил всего 3%.

Примечательно, что в 2017 году во втором туре также сошлись Макрон и Ле Пен, но тогда он одержал еще более убедительную победу. Его соперница признала поражение в 2022 году после результатов экзит-полов.

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ФранцияинаугурацияЭммануэль Макрон