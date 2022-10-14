Макрону дорікнули у недоречності його заяви про відповідь на ядерний удар Путіна

США та Великобританія дотримуються обережної політики двозначності щодо того, як вони можуть реагувати на загрози Путіна.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Франції, міністр оборони сказав на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі: "Це розкриває карти президента Макрона".

Він додав: "Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б її неймовірно ізольованою у всьому світі".

Джерела в НАТО повідомили The Telegraph, що коментарі Макрона загрожують "принципам стримування".