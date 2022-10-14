RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрона упрекнули в неуместности его заявления об ответе на ядерный удар Путина

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Эммануэля Макрона в том, что он "показал свои карты" в напряженной "словесной ядерной войне" между Владимиром Путиным и Западом. Президента Франции упрекнули в том, что он исключил ядерный удар, если российский президент применит свой арсенал для нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

США и Великобритания придерживаются осторожной политики двусмысленности в отношении того, как они могут реагировать на угрозы Путина.

Отвечая на вопрос о позиции Франции, министр обороны сказал на встрече министров НАТО в Брюсселе: "Это раскрывает карты президента Макрона".

Он добавил: "Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, это имело бы серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире".

Источники в НАТО сообщили The Telegraph, что комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет использовать ядерное оружие, если Россия ударит по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину