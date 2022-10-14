Макрона упрекнули в неуместности его заявления об ответе на ядерный удар Путина

США и Великобритания придерживаются осторожной политики двусмысленности в отношении того, как они могут реагировать на угрозы Путина.

Отвечая на вопрос о позиции Франции, министр обороны сказал на встрече министров НАТО в Брюсселе: "Это раскрывает карты президента Макрона".

Он добавил: "Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, это имело бы серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире".

Источники в НАТО сообщили The Telegraph, что комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания".