У Макрона нет четких планов посетить Украину, - Елисейский дворец

"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.

В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Французский президент, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, неоднократно говорил, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".