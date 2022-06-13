У Макрона нет четких планов посетить Украину, - Елисейский дворец

Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России. Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.
В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.
Французский президент, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, неоднократно говорил, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".
Напомним, ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.
Ранее итальянские СМИ назвали дату, когда могут осуществить свой визит в Украину Шольц, Макрон и Драги.