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У Макрона анонсировали еще один звонок Путину в ближайшие дни

Фото: Макрон созвонится с Путиным в ближайшие дни (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон снова созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. Темой для разговора опять будет ситуация вокруг Запорожской АЭС и война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы президента Франции по итогам сегодняшнего телефонного разговора.

"Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", - говорится в нем.

Как сообщалось, 19 августа впервые за более чем двухмесячный перерыв президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину.

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