Макрон не згоден з критикою його слів про "гарантії" для РФ: не робіть з мухи слона

"Я не думаю, що ми повинні робити з мухи слона, намагаючись побачити суперечності там, де їх немає", - заявив Макрон після прибуття на саміт ЄС-Балкани в Тирані.

Французький президент зазначив, що й раніше виступав за те, що в кінці мирних переговорів мають бути "суб’єкти колективної безпеки в усьому регіоні". Маючи на увазі його "спроби надати "гарантії" Росії щодо присутності НАТО біля її кордонів, аби спробувати уникнути війни в Україні".

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, проте не уточнив, яким чином їй мають гарантувати безпеку.

Цю пропозицію Макрона відразу розкритикував секретар РНБО Олексій Данілов. Який зазначив, що найкращою "гарантією безпеки" для світу буде саме денуклеаризація та демілітаризації Росії.

На цю заяву президента Франції також відреагували і міжнародні партнери. У Німеччині пропозицію назвали щонайменше дивною, а у Фінляндії заявили про неможливість таких припущень, та нагадали, що саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та загарбує чужі території.

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