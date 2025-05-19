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Макрон зажадав від Путіна згоди на перемир'я, запропоноване Трампом

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очільник Кремля Володимир Путін буде вже сьогодні повинен показати, що він хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост французького лідера в соцмережі Х.

Він розповів, що ввечері 18 травня поговорив із президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і главою уряду Італії Джорджею Мелоні після їхніх "переговорів у Києві та Тирані (Албанія)".

Макрон підкреслив, що Путін повинен буде погодитися на 30-денне припинення вогню, яке запропонував Трамп.

"Завтра президент Путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне беззастережне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою", - написав президент Франції.

Переговори напередодні дзвінка Трампа Путіну

Нагадаємо, кілька годин тому Reuters теж писало, що Стармер провів переговори з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини - щодо війни в Україні. Зокрема, сторони обговорили необхідність беззастережного припинення вогню.

Крім того, під час розмови обговорювалося застосування санкцій, якщо Росія не ставитиметься серйозно до припинення вогню і мирних переговорів.

Зазначимо, що ці переговори відбулися напередодні дзвінка Трампа Путіну, який буде сьогодні в понеділок, 19 травня.

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Війна в УкраїніЕммануель МакронВолодимир ПутінРежим припинення вогню