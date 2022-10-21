Макрон заявив про необхідність продовжувати діалог з Україною та Росією

Франція продовжить вести діалог з Росією та Україною для того, щоб наблизити переговори між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми не можемо вирішувати за Україну, в який момент їй слід розпочати переговори з Росією, але ми маємо продовжувати діалог з кожною зі сторін. Це необхідно, оскільки в певний момент вони мають сісти за стіл переговорів", - заявив глава французької держави.

Він також наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, але продовжить підтримувати Україну.