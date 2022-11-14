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Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним і президентом Ірану

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що необхідно продовжувати діалог з лідером Кремля Володимиром Путіним та президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрону France Inter.

Він заявив, що Франція буде і надалі йти дипломатичним шляхом, особливо з людьми та країнами, які мають інші погляди.

"Дипломатія - це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці прогалини та зробити корисну роботу", - заявив президент.

На питання про те, чи готовий Макрон і далі продовжувати діалог з Путіним та Райсі він відповів ствердно.

"Так, необхідно продовжувати діалог", - сказав він.

Президент Франції підкреслив, що його країна готова підтримувати переговори між Україною та РФ, а також продовжувати матеріальну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Еммануель Макрон заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією. Але він підкреслив, що вони повинні проходити на умовах України.

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ФранціяЕммануель МакронРосійська ФедераціяІранВолодимир Путін