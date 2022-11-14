ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним і президентом Ірану

Новость на русском →
Париж, Понеділок 14 листопада 2022 10:55
Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним і президентом Ірану Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що необхідно продовжувати діалог з лідером Кремля Володимиром Путіним та президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрону France Inter.

Він заявив, що Франція буде і надалі йти дипломатичним шляхом, особливо з людьми та країнами, які мають інші погляди.

"Дипломатія - це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці прогалини та зробити корисну роботу", - заявив президент.

На питання про те, чи готовий Макрон і далі продовжувати діалог з Путіним та Райсі він відповів ствердно.

"Так, необхідно продовжувати діалог", - сказав він.

Президент Франції підкреслив, що його країна готова підтримувати переговори між Україною та РФ, а також продовжувати матеріальну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Еммануель Макрон заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією. Але він підкреслив, що вони повинні проходити на умовах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Російська Федерація Іран Володимир Путін
NEWS
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні