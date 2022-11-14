Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным и президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с лидером Кремля Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрону France Inter.

Он заявил, что Франция будет и дальше идти по дипломатическому пути, особенно с людьми и странами, которые имеют другие взгляды.

"Дипломатия - это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу", - заявил президент.

На вопрос о том, готов ли Макрон и дальше продолжать диалог с Путиным и Райси, он ответил утвердительно.

"Да, необходимо продолжать диалог", - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что его страна готова поддерживать переговоры между Украиной и РФ, а также продолжать материальную и гуманитарную помощь.