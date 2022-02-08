UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон заявил, что визитом в Москву предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной

Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной. Он считает, что цель визита была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы", - сказал Макрон.

Он заявил, что выполнил эту цель и "Франция укрепила доверие к себе".

Напомним, издание The Financial Times, опубликовало информацию о том, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

В то же время, в Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине. Там назвали это "невозможным".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину