Макрон заявил, что осуществит реформу пенсионной системы

Фото: Эммануэль Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Президент Франции заявил, что пенсионной системы будет осуществлена в полном объеме

Во Франции реформа пенсионной системы будет осуществлена в полном объеме. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заверил в своем новогоднем обращении, передает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

По его словам, реформа пенсионной системы будет доведена до конца и обеспечит равные права всем трудящимся, достойный уровень пенсий".

Макрон напомнил, что в настоящее время "женщины получают пенсии меньшие, чем мужчины", и на недостаточном уровне находятся пенсионные выплаты у фермеров. Он также о необходимости обеспечить равновесие системы, сделать так, чтобы пенсиями были обеспечены будущие поколения.

Кроме того, президент Франции заявил, что при проведении реформы будут учтены физически тяжелые профессии, что позволит обеспечить их представителям ранний выход на пенсию.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала делать все для преодоления климатических изменений. Канцлер ФРГ отметила, что в преодолении изменений климата принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленного на борьбу с изменениями климата.