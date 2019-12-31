ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон заявив, що здійснить реформу пенсійної системи

Новини » Політика     31.12.2019 - 22:50
Макрон заявив, що здійснить реформу пенсійної системи
Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Президент Франції заявив, що пенсійної системи буде здійснено в повному обсязі

У Франції реформа пенсійної системи буде здійснена в повному обсязі. Про це президент Франції Емманюель Макрон запевнив у своєму новорічному зверненні, передає РБК-Україна з посиланням на BFM.

За його словами, реформа пенсійної системи буде доведена до кінця і забезпечить рівні права всім трудящим, гідний рівень пенсій".

Макрон нагадав, що в даний час "жінки отримують пенсії менші, ніж чоловіки", і на недостатньому рівні знаходяться пенсійні виплати у фермерів. Він також про необхідність забезпечити рівновагу системи, зробити так, щоб були забезпечені пенсіями майбутні покоління.

Крім того, президент Франції заявив, що при проведенні реформи будуть враховані фізично важкі професії, що дозволить забезпечити їх представникам ранній вихід на пенсію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала робити все для подолання кліматичних змін. Канцлер ФРН зазначила, що в подоланні змін клімату принцип нещодавно узгодженого німецького пакету заходів, спрямованого на боротьбу зі змінами клімату.

Меркель і Макрон вітають обмін полоненими на Донбасі Макрон відмовився від президентської пенсії
Новини України Еммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся