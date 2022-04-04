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Макрон заявил о новых санкциях против России за военные преступления в Буче

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходим новый пакет санкций против России. По его словам, есть явные признаки того, что российские силы несут ответственность за убийства мирных жителей в украинском городе Буча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность (за убийства в Буче)", - сказал Макрон радио France Inter.

Эти новые санкции должны быть нацелены на уголь и нефть, сказал Макрон, которому предстоит переизбрание в этом месяце.

"То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких мер", - добавил Макрон.

Напомним, по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Российские солдаты расстреливали мирных людей в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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