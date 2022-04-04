Макрон заявив про нові санкції проти Росії за військові злочини в Бучі

"Є дуже чіткі докази, що вказують на військові злочини. Більш-менш встановлено, що російська армія несе відповідальність (за вбивства в Бучі)", - сказав Макрон радіо France Inter.

Ці нові санкції повинні бути націлені на вугілля і нафту, сказав Макрон, якому належить переобрання в цьому місяці.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів", - додав Макрон.

Нагадаємо, станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних жителів. Російські солдати розстрілювали мирних людей в кімнатах для тортур, у дворах, автомобілях, прямо посеред вулиці.