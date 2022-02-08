Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.

По его словам, вопрос создания систем безопасности в Европе он обсуждал сегодня с Зеленским, вчера с Путиным и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни и месяцы нам необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию", - добавил Макрон.

Он добавил, что на ближайшие недели стоят тяжелые задания. Среди них он отметил: