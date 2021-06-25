Макрон заявил о необходимости разработать единый подход в отношении России

Лидеры Евросоюза должны разработать единый подход в отношениях с Россией . На саммите ЕС Франция и Германия предложили продолжить сотрудничество по существующим разногласиям с Москвой.

По его словам, Франция и Германия на саммите ЕС высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией. "Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией", - уточнил он.

Макрон отметил, что среди лидеров ЕС была долгая дискуссия по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Эти дискуссии для меня не первого порядка, потому что мы встречаемся с президентом Путиным – и как постоянным членом Совета Безопасности ООН, и во время наших саммитов", - добавил французский лидер.

Комментируя отказ многих глав государств ЕС от проведения саммита с Россией на высшем уровне Макрон сказал: "Если нет консенсуса для того, чтобы быстро состоялся саммит, по моему мнению, это вовсе не драма. Важнее продолжать эту повестку и сохранить единство, потому что разделение нас ослабляет".