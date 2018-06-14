Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Макрон заверил, что не хотел обидеть Италию заявлениями относительно беженцев

НовостиОбщество    14.06.2018 - 13:35
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com%20european_parliament)
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com%20european_parliament)

Возмущение Макрона вызвало решение Рима отказаться принимать спасательную лодку с 629 беженцами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел обидеть Италию своими комментариями относительно кризиса беженцев и отношение Рима к этой проблеме. Об этом он сказал по телефону новому итальянскому премьеру от коалиции правых и левых популистов Джузеппе Конте, сообщает DW.

Так, Макрон заверил, что не хотел обидеть итальянцев заявлениями относительно беженцев.

Как сообщается, возмущение Макрона вызвало решение Рима ранее на этой неделе, когда итальянская власть объявила жесткий курс в отношении миграционной политики. Италия отказалась принимать спасательную лодку Aquarius с 629 беженцами. Аналогично поступила Мальта, но порт открыла Испания.

Италия угрожала отменить встречу Макрона и Конте, запланированную на 15 июня, однако Париж подтвердил, что переговоры состоятся.

Вместе с тем, офис президента Франции также призвал к "улучшению управления границами европейского и механизмов европейской солидарности в отношении беженцев".

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо отметил, что ждет извинений от президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал действия итальянского правительства циничными после отказа государства принимать судно с мигрантами.

 

Италия вызвала посла Франции из-за конфликта вокруг беженцев В Италии мэры бунтуют из-за блокады спасательного судна
Теги публикации: Италия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь