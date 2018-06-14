Макрон заверил, что не хотел обидеть Италию заявлениями относительно беженцев

Возмущение Макрона вызвало решение Рима отказаться принимать спасательную лодку с 629 беженцами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел обидеть Италию своими комментариями относительно кризиса беженцев и отношение Рима к этой проблеме. Об этом он сказал по телефону новому итальянскому премьеру от коалиции правых и левых популистов Джузеппе Конте, сообщает DW.

Так, Макрон заверил, что не хотел обидеть итальянцев заявлениями относительно беженцев.

Как сообщается, возмущение Макрона вызвало решение Рима ранее на этой неделе, когда итальянская власть объявила жесткий курс в отношении миграционной политики. Италия отказалась принимать спасательную лодку Aquarius с 629 беженцами. Аналогично поступила Мальта, но порт открыла Испания.

Италия угрожала отменить встречу Макрона и Конте, запланированную на 15 июня, однако Париж подтвердил, что переговоры состоятся.

Вместе с тем, офис президента Франции также призвал к "улучшению управления границами европейского и механизмов европейской солидарности в отношении беженцев".

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо отметил, что ждет извинений от президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал действия итальянского правительства циничными после отказа государства принимать судно с мигрантами.