Макрон застеріг світ щодо зменшення допомоги Україні

Під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні, Макрон заявив, що насправді говорячи про мир треба розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.

"Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", - сказав Макрон.

Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відправився з візитом до Німеччини. Це перша подорож французького лідера до ФРН за останні 24 роки.

Під час його візиту німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що кожного місяці Росія втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів.

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