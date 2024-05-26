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Макрон застеріг світ щодо зменшення допомоги Україні

Неділя 26 травня 2024 23:13
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Макрон застеріг світ щодо зменшення допомоги Україні Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України в її захисті від Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час свого візиту до Німеччини у неділю, 26 травня, пише Tagesschau.

Під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні, Макрон заявив, що насправді говорячи про мир треба розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.

"Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", - сказав Макрон.

Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відправився з візитом до Німеччини. Це перша подорож французького лідера до ФРН за останні 24 роки.

Під час його візиту німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що кожного місяці Росія втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів.

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