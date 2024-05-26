Макрон предостерег мир относительно уменьшения помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег мир от ослабления поддержки Украины в ее защите от России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время своего визита в Германию в воскресенье, 26 мая, пишет Tagesschau.

Во время встречи с президентом Германии Франком Штайнмайером в Берлине Макрон заявил, что на самом деле говоря о мире нужно понимать, что это возможность страны защищать свои границы и свой суверенитет.

"Мир – это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защищать свои границы и свой суверенитет", – сказал Макрон.

В то же время Штайнмайер подчеркнул, что помощь Украине не должна быть остановлена.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в Германию. Это первое путешествие французского лидера в ФРГ за последние 24 года.

Во время его визита немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что каждый месяц Россия теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат.

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