Макрон запропонував відправити "сили стримування" в Україну: будуть не на фронті

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує, щоб Захід направив в Україну "сили стримування". Така пропозиція може стати частиною гарантій безпеки.
Як передає РБК-Україна, заяву Макрона наводить Sky News, BFMTV і The Guardian.
"Це будуть сили з кількох держав, оскільки з цього питання немає одностайності, які перебуватимуть у заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями... Це стане гарантією безпеки і матиме стримувальний ефект проти потенційної російської агресії", - розповів Макрон.
За словами французького лідера, країни "коаліції охочих" проведуть переговори на рівні генералів, щоб визначити "місця дислокації, кількість сил, які мають бути розгорнуті для того, щоб це було переконливо, і можливості".
"Нічого не виключається, військово-морські сили, сухопутні війська і військово-повітряні сили. Ці сили стримування не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну і потужну українську армію", - зазначив він.
Також Макрон додав, що серед "коаліції охочих" є згода, що будь-які майбутні гарантії безпеки мають ґрунтуватися на трьох складових:
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, лідери низки країн обговорили можливість відправки військового контингенту в Україну у якості гарантій безпеки. Поки що залишається невирішеною низка питань, зокрема про кількість солдатів, яку можуть відправити.
Президент України Володимир Зеленський запросив західних чиновників в Україну, щоб розробити більш детальний план для такої ініціативи.
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