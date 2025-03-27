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Макрон запропонував відправити "сили стримування" в Україну: будуть не на фронті

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує, щоб Захід направив в Україну "сили стримування". Така пропозиція може стати частиною гарантій безпеки.

Як передає РБК-Україна, заяву Макрона наводить Sky News, BFMTV і The Guardian.

"Це будуть сили з кількох держав, оскільки з цього питання немає одностайності, які перебуватимуть у заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями... Це стане гарантією безпеки і матиме стримувальний ефект проти потенційної російської агресії", - розповів Макрон.

За словами французького лідера, країни "коаліції охочих" проведуть переговори на рівні генералів, щоб визначити "місця дислокації, кількість сил, які мають бути розгорнуті для того, щоб це було переконливо, і можливості".

"Нічого не виключається, військово-морські сили, сухопутні війська і військово-повітряні сили. Ці сили стримування не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну і потужну українську армію", - зазначив він.

Також Макрон додав, що серед "коаліції охочих" є згода, що будь-які майбутні гарантії безпеки мають ґрунтуватися на трьох складових:

  • сильна українська армія, причому спільна франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб вивчити потреби і те, що можна зробити для підтримки армії України;
  • сили стримування, які не розміщуватимуться на лінії фронту, але надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах;
  • ширше прагнення до переозброєння Європи і представлення європейського погляду, включно з його вимогами в будь-яких мирних переговорах.

Саміт у Франції

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, лідери низки країн обговорили можливість відправки військового контингенту в Україну у якості гарантій безпеки. Поки що залишається невирішеною низка питань, зокрема про кількість солдатів, яку можуть відправити.

Президент України Володимир Зеленський запросив західних чиновників в Україну, щоб розробити більш детальний план для такої ініціативи.

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