Макрон призвал президента Ирана избегать эскалации на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Французский лидер подчеркнул, что новая военная эскалация не будет отвечать ничьим интересам, в том числе интересам Ирана. По словам Макрона, эскалация нанесет долгосрочный ущерб региональной стабильности. В связи с этим президент Франции призвал иранского коллегу положить конец "логике репрессий" и обеспечить "защиту гражданского населения". "Иран также должен взять на себя обязательство призвать поддерживаемых им дестабилизирующих субъектов к максимальной сдержанности, чтобы избежать конфликта", - заявил Макрон.