ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон призвал президента Ирана избегать эскалации на Ближнем Востоке

Четверг 08 августа 2024 00:05
UA EN RU
Макрон призвал президента Ирана избегать эскалации на Ближнем Востоке Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Французский лидер подчеркнул, что новая военная эскалация не будет отвечать ничьим интересам, в том числе интересам Ирана. По словам Макрона, эскалация нанесет долгосрочный ущерб региональной стабильности.

В связи с этим президент Франции призвал иранского коллегу положить конец "логике репрессий" и обеспечить "защиту гражданского населения".

"Иран также должен взять на себя обязательство призвать поддерживаемых им дестабилизирующих субъектов к максимальной сдержанности, чтобы избежать конфликта", - заявил Макрон.

Напомним, что опасения по поводу военной эскалации между Ираном и Израилем усилились после убийства высокопоставленного командира "Хезболлы" и лидера ХАМАС на прошлой недели.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в нападении, но страна никак не прокомментировала свою причастность к этому. Однако по информации The Washington Post, Израиль после убийства лидера ХАМАС (Исмаила Хании) сразу же сообщил США, что именно он причастен за этим деянием.

В ответ на убийства и "Хезболла", и Иран, пригрозили принять ответные меры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий Пентагона по защите Израиля от возможных атак со стороны Ирана и его доверенных лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую