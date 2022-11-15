Макрон закликав Китай об'єднати сили з Францією заради України
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що країни мають об’єднати зусилля для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
Лідери країн зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну".
Пізніше, у вступному слові Цзіньпін не згадував Україну напряму, але закликав Францію і Китай разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.
Нагадаємо, що Еммануель Макрон планує зателефонувати голові Кремля Володимиру Путіну після завершення саміту G20.
А Сі Цзіньпін, обговорюючи ситуацію в Україні на зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії, заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.
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