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Макрон закликав Китай об'єднати сили з Францією заради України

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Індонезія, Вівторок 15 листопада 2022 06:46
Макрон закликав Китай об'єднати сили з Францією заради України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що країни мають об’єднати зусилля для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Лідери країн зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну".

Пізніше, у вступному слові Цзіньпін не згадував Україну напряму, але закликав Францію і Китай разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон планує зателефонувати голові Кремля Володимиру Путіну після завершення саміту G20.

А Сі Цзіньпін, обговорюючи ситуацію в Україні на зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії, заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.

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