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Макрон про загрозу від РФ: я вже і сам став жертвою прямих атак

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сам став жертвою атак Росії та бажання країни-агресора втручатись у політичні справи інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Росія все більше заявляє своє бажання втручатися і в наші вибори. Я вже і сам став жертвою прямих атак. Всі ці маневри, дезінформація, дестабілізація, кібератаки, стають все більш систематичними", - сказав Макрон.

За його словами, такі дії Російської Федерації свідчать про те, що країна перейшла грань, особливо, за останні місяці та тижні.

"Ми розглядаємо це як агресію проти нас", - підкреслив Макрон.

Позиція Франції щодо війни

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідував Україну влітку 2022 року. Тоді разом з ним до Києва приїхали канцлер Німеччини Олаф Шольц та минулий прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Франція підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Країна виділяє військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Раніше Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Британія.

Крім того, сам французький президент заявляв про намір у лютому відвідати Україну. Під час візиту планувалося підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна Росії проти України