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Макрон задумал появление министра для снижения зависимости от энергоносителей

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант с появлением должности министра энергетического планирования. Он будет работать над постепенным отказом от нефти, газа и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Макрон заявил о необходимости снизить зависимость Франции от традиционных энергоносителей. Эту позицию он озвучил на митинге своих сторонников в Марселе.

Действующий французский президент готов учредить должность министра энергетического планирования. По замыслу Макрона, этот чиновник будет внедрять политику "отказа от газа, нефти, угля".

Заявление президента стало ответом на постоянную критику соперницы по второму туру выборов главы государства Марин Ле Пен. Она обвинила команду Макрона в пренебрежении атомной энергетикой и увлечении идеями "зеленой энергетики".

Напомним, что Франция передала Украине партию пожарных машин и карет скорой помощи.

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ФранцияЭммануэль Макрон