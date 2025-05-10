Макрон їде в Україну з високопоставленими чиновниками з Європи: хто саме

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України. Крім того, з ним у дорозі й інші лідери ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Макрона в соцмережі Х (колишній Twitter).

Також він опублікував фото, на якому видно, що з ним у дорозі ще кілька європейських і не тільки чиновників. Серед них:

"На шляху до Києва. Для України, для Європи", - написав президент Франції.

Зустріч "коаліції рішучих" у Києві

Нагадаємо, вчора Макрон заявив, що візьме участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться вже сьогодні, 10 травня, у Києві.

Він зазначив, що зустріч буде в гібридному форматі. Тобто, частина лідерів будуть присутні особисто, а частина - в режимі онлайн з міркувань безпеки. На той момент Макрон ще не уточнював, у якому форматі братиме участь особисто.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський теж анонсував цю зустріч. Однак він не уточнив, що саме обговорюватимуть на зустрічі.

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