Макрон выступил за последовательное восстановление доверия в диалоге с Россией

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым последовательное восстановление доверия в отношениях Европейского союза с Российской Федерацией. Он отметил, что без этого не может быть гарантирована безопасность в Европе.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

"Целью наших инициатив на этом направлении являются безопасность и стабильность всех стран Европы", - заявил Макрон.

Он отметил, что у диалога ЕС с Россией обширная повестка дня.

"Проблемы безопасности множатся. Среди последних примеров - ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе", - добавил французский президент.

Напомним, ранее ЕС включил в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих из РФ. Это связано с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

После чего постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения России и Евросоюза достигли низшего уровня после введения новых санкций.