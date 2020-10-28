ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Макрон виступив за послідовне відновлення довіри в діалозі з Росією

Париж, Середа 28 жовтня 2020 16:53
Макрон виступив за послідовне відновлення довіри в діалозі з Росією
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне послідовне відновлення довіри у відносинах Європейського союзу з Російською Федерацією. Він зазначив, що без цього не може бути гарантована безпека в Європі.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

"Метою наших ініціатив на цьому напрямку є безпека і стабільність всіх країн Європи", - заявив Макрон.

Він зазначив, що у діалогу ЄС з Росією великий порядок денний.

"Проблеми безпеки множаться. Серед останніх прикладів - ситуації в Білорусі та Нагірному Карабаху", - додав французький президент.

Нагадаємо, раніше ЄС включив у санкційний список директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка та ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з РФ. Це пов'язано з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Санкції передбачають заборона на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Після чого постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що відносини Росії і Євросоюзу досягли нижчого рівня після введення нових санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Еммануель МакронРосійська ФедераціяЕвросоюз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся