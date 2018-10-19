Макрон выдвинул условие для участия в четырехстороннем саммите по Сирии

Фото: Эммануэль Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Саммит запланирован на 27 октября в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии с участием лидеров Турции, России и Германии при условии, если в северо-западной сирийской провинции Идлиб не будет военного наступления. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Турецкие СМИ также сообщают, что силы режима Башара Асада и проиранские группировки продолжают обстреливать из артиллерии зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Москва в письме Вашингтону попросила поддержки в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны.

Напомним, сегодня, 19 октября, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонняя встреча по Сирии в Стамбуле пройдет 27 октября.

Отметим, за три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек.

Как известно, 12 сентября 2018 года, Турция начала укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем противостоящих Дамаску сил. В частности турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Также РБК-Украина сообщало, что Турция и Россия согласовали демилитаризованную зону в Идлибе.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем.