Макрон висунув умову для участі в чотиристоронньому саміті по Сирії

Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Саміт запланований на 27 жовтня у Стамбулі

Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у чотиристоронньому саміті щодо Сирії за участю лідерів Туреччини, Росії та Німеччини за умови, якщо в північно-західній сирійської провінції Ідліб не буде військового наступу. Про це заявив французький чиновник на умовах анонімності, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Турецькі ЗМІ також повідомляють, що сили режиму Башара Асада та проіранські угруповання продовжують обстрілювати з артилерії зону деескалації в сирійській провінції Ідліб.

Раніше Москва в листі Вашингтону попросила підтримки у відновленні Сирії, адже сирійському режиму не вистачає обладнання, палива, інших матеріалів і засобів, необхідних для відновлення країни.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що чотиристороння зустріч по Сирії в Стамбулі пройде 27 жовтня.

Відзначимо, за три роки участі Російської Федерації (РФ) у війні в Сирії загинуло понад 18 тисяч осіб.

Як відомо, 12 вересня 2018 року, Туреччина почала зміцнювати свої позиції в сирійській провінції Ідліб, яка знаходиться під контролем протиборчих сил Дамаску. Зокрема турецькі військові зміцнили 12 блокпостів всередині Ідліб. Також РБК-Україна повідомляло, що Туреччина і Росія погодили демілітаризовану зону в Ідлібі.

Раніше міністри закордонних справ Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Саудівської Аравії, Єгипту та Йорданії під час 73-ї Генасамблеї ООН закликали вирішити конфлікт в Сирії дипломатичним шляхом.