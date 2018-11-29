Макрон встретится с саудовским кронпринцем на полях G-20

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Президент Франции не уточнил, когда состоится встреча

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G-20 в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Star.

Это заявление Макрон сделал в Буэнос-Айресе. Он не уточнил, когда состоится встреча.

Ранее в Министерстве инностранных дел Франции заявили о введении санкций в отношении 18 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты намерены оставаться союзником Саудовской Аравии, несмотря на возможную причастность саудовского принца к убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Отметим, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста.

Журналиста ведут в блок Б, где находятся административные помещения посольства, где, согласно записи, происходит ссора Хашкаджи с членами генконсульства, избиение журналиста и пытки. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое.