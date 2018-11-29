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Макрон зустрінеться з саудівським принцем на полях G-20

Новини » Політика    29.11.2018 - 19:42
Макрон зустрінеться з саудівським принцем на полях G-20
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Президент Франції не уточнив, коли відбудеться зустріч

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман на полях саміту G-20 в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Star.

Це заяву Макрон зробив в Буенос-Айресі. Він не уточнив, коли відбудеться зустріч.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій у відношенні 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати мають намір залишатися союзником Саудівської Аравії, незважаючи на можливу причетність саудівського принца до вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі.

Відзначимо, в розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста.

Журналіста ведуть в блок Б, де розташовані адміністративні приміщення посольства, де, згідно запису, відбувається сварка Хашкаджи з членами генконсульства, побиття журналіста і тортури. До чотирьом чоловікам, які спочатку зустріли Хашкаджи, приєдналися ще троє.

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Новини України Джамаль ХашкаджиЕммануель МакронСаудовская Аравия
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