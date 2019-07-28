Макрон встретится с Путиным перед саммитом G7

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как сообщается, встреча глав государств состоится 19 августа в летней резиденции Макрона на французском побережье Средиземного моря.

"Форт позволяет работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель", - отметил Макрон.

По данным российских СМИ, встречу Макрона с Путиным также подтверждают и в Кремле.

"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - заявили в пресс-службе российского президента.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор относительно решения конфликта на Донбассе. В ходе телефонного разговора, лидеры государств договорились возобновить нормандский формат переговоров.

Кроме того, Путин и Макрон встречались на полях саммита G20 в Японии в июне. Во время встречи, Макрон предложил Путину провести в июле встречу в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. После чего в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Германии, Франции, России и Украины по восстановлению нормандских переговоров.