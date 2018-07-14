Макрон на встрече с Путиным поговорит об Украине, - Reuters

Президенты проведут встречу в воскресенье перед футбольным матчем

Французский президент Эммануэль Макрон в воскресенье, 15 июля 2018 года, в Москве планирует поговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об Украине, а также об Иране и Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в окружении президента Франции.

Отмечается, что ранее в Елисейском дворце официально подтвердили, что глава Франции прилетит на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная его страны встретится с командой Хорватии, а перед игрой проведет переговоры с Путиным.

Кроме того, источник агентства утверждает, что Макрона пока не готов пригласить президента РФ на саммит "Группы семи", который в 2019 году будет принимать Биарритц на юге Франции.

Reuters отмечает, что в Кремле, комментируя предстоящую встречу Макрона и Путина, заявили, что президенты обсудят и будущие переговоры российского президента и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что лидеры Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждать вопрос освобождения украинских заложников.