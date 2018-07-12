Макрон и Трамп обсудят с Путиным вопрос освобождения украинских заложников, - Порошенко

Порошенко на полях саммита НАТО на каждой встрече поднимал вопрос освобождения заложников

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждать вопрос освобождения украинских заложников. Об этом в ходе брифинга на полях саммита НАТО заявил президент Украины Петр Порошенко.

"(С Эммануэлем Макроном, - ред.) мы тщательно проговорили большое количество вопросов сотрудничества, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая освобождением заложников. Макрон отметил, что наверняка будет встреча в воскресенье с Путиным и вопрос заложников будет поднят и, надеюсь, он будет поднят в понедельник в Хельсинки (в ходе встречи Трампа и Путина, - ред.)", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что вопрос освобождения заложников, в частности, крымских татар, он обсуждал на полях саммита НАТО с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"В каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом, которая только что закончилась, отдельно было отмечено на вопросе важности освобождения крымских татар. Во время всех встреч вопрос заложников был одним из приоритетных", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что доволен разговором с Трампом.